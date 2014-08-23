Self - driving car, la nuova tecnologia di Google

[caption id="attachment_8086" align="alignleft" width="300"] Self - driving car[/caption] Circa tre mesi fa la società più famosa nel campo di internet, Google, ha presentato un nuovo progetto che rivoluzionerà il mondo degli automobilisti. Stiamo parlando di un prototipo di auto che avrà una guida del tutto autonoma e priva di volante e pedali. Attualmente però tale prototipo di auto presentato da Google è stato provato solamente in circuiti chiusi e con un simulatore digitale. Con tale simulazione, google ha permesso di verificare le risposte del nuovo veicolo agli eventuali pericoli reali, come ad esempio: cambi di corsia improvvisi da parte degli altri automobilisti, presenza di ciclisti e comportamenti imprevedibili dei pedoni. Purtroppo per testare la nuova auto su strada, google dovrà installare all’interno delle loro self - driving car ,volante e pedali cioè acceleratore e freno. L’attuale Self - driving car testata può raggiungere una velocità massima di 40 Km/h. Inoltre Google ha chiesto al Department of Motor Vehicles della California di testare questa nuova tecnologia anche su motociclette e camion, ma il permesso è stato subito negato dal Department of Motor Vehicles. Per vedere le prime self - driving car di Google bisogna aspettare il 2018, data stabilità dalla società di Google per emettere sul mercato queste nuove automobili che andranno ad rivoluzionare il mondo automobilistico.