Svelato il programma dell'iTunes Festival

[caption id="attachment_8133" align="alignleft" width="300"] Apple iTunes Festival[/caption] La Apple pare abbia dato la lineup provvisoria per l’iTunes Festival 2014, un mese di concerti con tantissimi artisti. Mancano pochissimi giorni all’evento e pare che non si tratti di un programma finito, in quanto ci potranno essere dei cambiamenti in quanto molti artisti potrebbero essere inseriti in un secondo momento. Intano tra quelli presenti ci saranno artisti a livello internazionale, come ad esempio Mary J. Blige, Pharrel Williams e Tony Bennet. Questo evento è arrivato anche negli Stati Uniti quest’anno e pare che sia uno di quelli più importanti nell’ultimo periodo; il pubblico inoltre, è stato scelto tramite concorso e quindi proprio pochissime persone hanno avuto l’opportunità di partecipare a questo fantastico vento. Ovviamente l’iTunes Festival 2014 sarà ripreso dalle telecamere di Apple e mostrato in streaming gratuito su iPhone, iPod, Mac e Apple TV. Il 9 settembre inoltre, sarà presentato il nuovo iPhone 6 e rilasciato il nuovo sistema operativo iOS 8. Da tempo entrambi stanno suscitando interesse, ma soprattutto tantissime voci che ovviamente sono state smentite, in quanto fino al giorno della presentazione, dove ci saranno ufficialità, non si possono avere certezze riguardo al nuovo dispositivo e al nuovo sistema operativo della casa californiana. Quindi a breve si avranno maggiori informazioni.