L'iPhone 6 da 5.5 pollici non sarà presentato il 9 settembre
di Redazione
30/08/2014
L'iPhone 6 finamente il 9 settembre sarà presentato dalla Apple ma pare che la versione da 5,5 pollici potrebbe non essere presente all'evento. Questo potrebbe accadere a causa di alcuni problemi di produzione, quindi potrà essere messo sul mercato solo entro la fine dell'anno. Da tanto tempo si è parlato di questi dispositivi che avrebbero rivoluzionato il mondo Apple in quanto sarebbero stati ben 2 i modelli, quello appunto da 5,5 pollici e quello da 4,7 pollici. Molte voci però credono che il modello più grande di iPhone 6 potrà essere presentato anche ad ottobre, quindi molto prima di quanto stabilito sul web. Ovviamente non si sa nulla di certo in quanto sono delle voci che derivano da web, e non si può sapere il tutto prima della data prestabilita, ovvero il 9 settembre quando avverrà la presentazione del dispositivo nuovo e del suo sistema operativo iOS 8. Fatto sta che sono molte le curiosità degli utenti nelle ultime ore, specialmente da parte degli amanti della mela morsicata, ma non si sa ancora nulla di certo, l'unica cosa da fare è quella di attendere la data della presentazione per scoprire ogni singolo dettaglio suoi nuovi dispositivi Apple e sul sistema operativo.
