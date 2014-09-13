HTC non abbandona il progetto smartwatch

[caption id="attachment_8284" align="alignleft" width="300"] HTC Smartwatch[/caption] Il progetto della HTC per il nuovo smartwatch pare che non sia stato del tutto eliminato, anzi secondo la società, il progetto esiste ancora ed è stato solo rinviato ad inizio 2015, quindi la stessa data dell’Apple Watch. Una volta che quindi è stato presentato il gioiello dalla casa produttrice californiane, è aumentata la concorrenza, soprattutto da parte di Android Wear, nella gamma Gear di Samsung e Pebble. Molti infatti credono che la società taiwanese avrebbe voluto creare un accordo con Google per basarsi su delle piattaforme indossabili ma secondo altre voci, si pensa che l’HTC sia solamente in ritardo con i tempi di produzione. Uno dei portavoce dell'azienda inoltre si è rifiutato di confermare l’indiscrezione e pare proprio che per l’8 ottobre abbia pronto, un nuovo evento anche se secondo molte voci non sarà ancora presentato l’orologio. La società taiwanese, è una delle poche che pur possedendo il sistema operativo Andorid, si occupa anche del design e quindi si potrebbe anche pensare che il dispositivo indossabile potrebbe esser stato rimandato per regalare agli utenti un vero e proprio orologio particolare, che si possa distinguere dagli altri presenti sul mercato. Per sapere tutto questo non resta che attendere i comunicati ufficiali.