Samsung Galaxy Note 4 il phablet con il miglior display

[caption id="attachment_8052" align="alignleft" width="300"] Galaxy Note 4[/caption] Il Galaxy Note 4 pare che sia il dispositivo che ha il miglior schermo sul mercato in quanto il quest’ultimo non ha rivali poiché si tratta di un DisplayMate. Si tratta quindi di uno schermo innovativo che consente anche più performance di alto livello ed in più il nuovo phablet della casa sudcoreana è imparagonabile ai suoi rivali. Secondo gli sviluppatori il dispositivo supera senza dubbio ogni aspettativa, tanto da superare i record in quanto la risoluzione è più alta, il colore è specifico e soprattutto il contrasto è molto più ricco e ci sono anche varianti di luminosità molto più alte rispetto a quelli precedenti. È dunque il primo schermo che riesce ad avere tutte le valutazioni positive in tutti i testi e categorie di misurazione. La compagnia Samsung inoltre ha dichiarato che il Galaxy Note 4 è un dispositivo che offre tantissimi altri miglioramenti e in particolare è riuscita anche a sistemare le prestazioni di visualizzazione OLED due volte l’anno con ogni nuovo dispositivo di nuova generazione. Altri miglioramenti riguardano i pixel per il pollice e lo schermo con risoluzione Quad HD. Non resta altro quindi che acquistare il prodotto e dare la propria opinione riguardo questo ultimo.