Deezer, si aggiorna e cambia volto

Deezer è una delle app più utilizzate del momento e a quanto pare è stato possibile effettuare delle modifiche, offrendo una nuova interfaccia più minimalista e soprattutto essenziale. La nuova grafica inoltre è stata disegnata sulla base dei risultati forniti da molti test realmente accurati, soprattutto grazie ai feedback che sono stati ottenuti dalla community. Queste le parole di Alexandre Croiseaux, il VP Product dell'azienda: "Deezer ha un'audience mondiale di oltre 16 milioni di utenti al mese: significa che abbiamo accesso ad un'enorme quantità di dati e per questo siamo in grado di adattare il servizio alle esigenze degli utilizzatori. Crediamo che il nostro nuovo design sia davvero intuitivo, sia in termini di grafica che di funzionalità; il risultato è che stiamo dando massima rilevanza a ciò che conta di più: la musica." Parole che dunque fanno comprendere la volontà e il lavoro dell'azienda nel voler far crescere al meglio il loro lavoro e lo sviluppo di tutto ciò che stanno producendo per l'utenza. Sulla piattaforma inoltre sono presenti oltre 35 milioni di brani, il che dimostra la potenza e l'importanza nel settore di questa fantastica applicazione. Non resta altro quindi che scaricarla per averla sul proprio dispositivo mobile e per iniziare ad ascoltare ottima musica.