Here Maps, a breve disponibile anche su Android e iOS

Redazione Avatar

di Redazione

08/10/2014

[caption id="attachment_8156" align="alignleft" width="300"]HERE MAPS Android HERE MAPS Android[/caption] Here Maps sbarca anche sui Samsung Galaxy App Store e questa applicazione pare che sia stata sviluppata da Nokia per concedere agli utenti di navigare anche senza la connessione ad internet. Inizialmente la versione 1.0 è compatibile solo con i dispositivi dell’azienda sudcoreana, ma a quanto pare grazie ad un accordo sottoscritto a fine agosto, l’app sarà disponibile anche per tutti gli utenti Android e iOS. Il lancio per Android però, potrebbe anche stare a significare una separazione da Nokia in quanto pare che non sia più vincolata per lo sviluppo delle applicazioni. Per la Samsung invece pare che tutto questo sia una vera e propria opportunità per poi sfruttare al meglio i servizi da poter offrire oltre a Google. Al primo avvio ovviamente sarà richiesta una registrazione, oppure si può anche utilizzare il proprio account di Facebook o uno HERE già esistente. In questo modo si possono anche conservare tutte le informazioni importanti che si posseggono passandole così da un telefono all’altro. Here Maps inoltre è ottimo per viaggiare soprattutto con i mezzi pubblici, dove spesso la navigazione in internet non è fattibile, quindi l’app cercherà di trovare la posizione dell’utente tramite GPS che poi sarà indicata sulla mappa.

Galaxy Note 4, nuove conferme sulla maxi autonomia

Samsung torna nel segmento low cost

Redazione

