Here Maps, a breve disponibile anche su Android e iOS

Here Maps sbarca anche sui Samsung Galaxy App Store e questa applicazione pare che sia stata sviluppata da Nokia per concedere agli utenti di navigare anche senza la connessione ad internet. Inizialmente la versione 1.0 è compatibile solo con i dispositivi dell'azienda sudcoreana, ma a quanto pare grazie ad un accordo sottoscritto a fine agosto, l'app sarà disponibile anche per tutti gli utenti Android e iOS. Il lancio per Android però, potrebbe anche stare a significare una separazione da Nokia in quanto pare che non sia più vincolata per lo sviluppo delle applicazioni. Per la Samsung invece pare che tutto questo sia una vera e propria opportunità per poi sfruttare al meglio i servizi da poter offrire oltre a Google. Al primo avvio ovviamente sarà richiesta una registrazione, oppure si può anche utilizzare il proprio account di Facebook o uno HERE già esistente. In questo modo si possono anche conservare tutte le informazioni importanti che si posseggono passandole così da un telefono all'altro. Here Maps inoltre è ottimo per viaggiare soprattutto con i mezzi pubblici, dove spesso la navigazione in internet non è fattibile, quindi l'app cercherà di trovare la posizione dell'utente tramite GPS che poi sarà indicata sulla mappa.