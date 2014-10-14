Amazon, a breve sarà aperto un nuovo negozio a San Francisco

[caption id="attachment_8443" align="alignleft" width="300"] Amazon[/caption] Amazon a quanto pare aprirà un negozio temporaneo a San Francisco e tutto questo il 22 ottobre, si tratta quindi del secondo store oltre a quello presente già a New York. Precisamente si aprirà al Westfield San Francisco Centre, un centro commerciale che è stato collocato, un centro commerciale che è collocato nel centro della città, anche se non è del tutto chiara la situazione di questo negozio in quanto non si sa nemmeno quale sarà la durata complessiva delle attività. Uno dei portavoce poi ha espresso la sua felicità in quanto questa nuova apertura potrebbe fare in modo tale da poter provare tutti i nuovi dispositivi, anche quelli della nuova linea Kindle, Fire e tantissimo altro ancora. Questa mossa di Amazon è senza dubbio importante in quanto potrebbe permettere non solo di diffondere i servizi e i dispositivi offerti dall’azienda, ma addirittura anche per diffondere tutte le notizie che riguardano il colosso dell’ecommerce. I prodotti in questione ovviamente sono già nelle mani degli statunitensi ma c’è da verificare se questa nuova apertura, anche se temporanea, sia un indizio che riguarda un impegno, quello di creare una catena di negozi mono marca. Non resta altro quindi, che attendere altre notizie ufficiali.