Android 5.0 Lollipop, la nuova statua nel padiglione Google

Redazione Avatar

di Redazione

16/10/2014

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"]Android 5.0 Lollipop Android 5.0 Lollipop[/caption] Android 5.0 Lollipop è uno dei nuovi sistemi operativi di Google e a quanto pare anch’esso ha ricevuto la sua attesissima statua. Ormai è tradizione per ogni sistema operativo averne una e quindi nella scorsa giornata, pare che sia stata presentata la statua del sistema operativo presso il quartier generale della società. Quest’ultima raffigura il classico robot sorridente e verde con un grande lecca lecca colorato. Questa opera è stata realizzata dall’artigiano italiano Giovanni Calabrese che già in passato ha effettuato lavori simili per la Mountain View, in quanto quest’ultima non è la prima mascotte poiché in passato spesso sono state fatte altre opere. È stato inoltre pubblicato in filmato ufficiale che ovviamente è stato condiviso sul web e sul canale ufficiale You Tube del sistema operativo. Ovviamente Android 5.0 Lollipop debutterà ufficialmente con il nuovo Phablet Nexus 6 e il tablet Nexus 9, proprio com’è stato anche riferito più volte in passato, quindi non resta altro che attendere l’uscita per visionare le funzioni e tantissimo altro ancora che è stato messo a disposizione dagli sviluppatori per i clienti del sistema operativo di Google. Molte le probabilità di vedere un’utenza felice del progresso sui nuovi dispositivi targati Nexus.

