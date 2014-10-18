Caricamento...

Android 5.0 Lollipop, disponibile su tutti gli Xperia Z

18/10/2014

Android 5.0 LollipopAndroid 5.0 LollipopAndroid 5.0 Lollipop a quanto pare è il nuovo sistema operativo e sarà inserito su tutti i nuovi Sony Xperia Z e tutto questo tramite il rilascio di un aggiornamento ufficiale. Questa cosa ha consentito ai produttori e agli sviluppatori di avere una nuova preview della piattaforma ma soprattutto di prendere confidenza con il sistema operativo, in modo tale da rendere il lancio perfetto e per destinarlo a smartphone e tablet. La versione sarà rilasciata entro l’inizio del 2015 e a quanto pare c’è anche un comunicato ufficiale dell’azienda, eccone un estratto: “Fin dal rilascio iniziale della Developer Previe di Android “L” in molti ci hanno chiesto una roadmap per i nostri upgrade. Abbiamo lavorato sodo per portare questo major update su tutti i dispositivi della serie Z, nel modo più veloce possibile. Siamo felici per le nuove funzionalità e i miglioramenti introdotti per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo. Presto forniremo maggiori dettagli in merito. La versione di Android 5.0 Lollipop è prevista per dispositivi Sony Xperia Z, Zl, ZR, Z1, Z1S, Z Ultra, Z1 Compact, Z2, Z3, Z3v, Z3 Compact, Xperia Tablet Z,Tablet Z2 ed infine anche Tablet Z3 Compact. Non resta che attendere le info ufficiali.
