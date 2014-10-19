Samsung Galaxy Note 4, arriva in Italia a 769 euro

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption] Il Samsung Galaxy Note 4 è finalmente arrivato in Italia e a quanto pare è disponibile al prezzo di 769 euro. E' uno dei Note più costosi ma ovviamente si parla di un hardware per eccellenza, è ricco di caratteristiche che lo rendono il prodotto ideale per i professionisti e quindi non solo per l'intrattenimento. Il dispositivo è disponibile nei colori Charcoal Black, Frost White e Broze Gold ma non solo, ha un design elegantissimo e molto più raffinato rispetto a quello del Samsung Galaxy Note 3. E' stata introdotta la possibilità di leggere le impronte digitali e soprattutto il primo sensore UV montato su un dispositivo mobile. Il sistema operativo su cui è basato è Android 4.4 Kit Kat che probabilmente potrà anche ricevere l'aggiornamento ad Android 5.0 Lollipop. Lo schermo è AMOLED da 57 pollici con una risoluzione da 2560 x 1440 pixel ed è il miglior pannello aggiornato del tablet per alcuni esperti. Il processore è Qualcomm Snapdragon 805 da 2,7 GHz con 3 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna espandibile via micro SD fino a 128 GB. Il nuovo Samsung Galaxy Note 4 è un dispositivo ottimo soprattutto per chi ama i selfie in quanto dispone di una fotocamera ottima sia frontale che posteriore.