Magic Leap, Google investe 500 milioni di dollari
di Redazione
26/10/2014
Google ha deciso di investire 500 milioni di dollari per una startup chiamata Magic Leap, il tutto ha a che fare con una realtà che può essere aumentata e quindi proprio per questa ragione è nato l’interesse. Questa cifra ovviamente è altissima, tenendo anche in considerazione che di questo campo si conosce veramente poco, quindi si hanno pochissime certezze a riguardo, soprattutto per l’aumento della realtà virtuale. Anche se comunque da molti video ci sono testimonianze a favore, che quindi rendono più sicuri gli investitori. È possibile trovare questo video sul suto ufficiale, ma a quanto pare l’ipotesi più vicina è quella che si possa trattare di aziende che vogliono trattare sulla realtà virtuale come ad esempio la Oculus Rifit. Il team che però si occupa di Magic Leap è consapevole della situazione anche se comunque hanno lanciato un annuncio ufficiale e a quanto pare il tutto sarà svelato nei prossimi mesi. Queste le parole degli sviluppatori: “Sappiamo cosa state pensando: “Chi diavolo siamo? Di cosa si tratta? Perché non ci dite di più?”. Avete ragione, dobbiamo dirvi di più su ciò che stiamo creando. Dunque, cos’è Magic Leap? Magic Leap è un’idea”. Non resta altro quindi che conoscere di più sulla situazione.
