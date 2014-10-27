Oppo N3 sarà presentato insieme ad un altro dispositivo

[caption id="attachment_8791" align="alignleft" width="300"] Oppo N3[/caption] Oppo N3 è un nuovo tipo di smartphone misterioso e a quanto pare è stato anticipato il lancio che si terrà il 29 ottobre e l’azienda non presenterà solo il dispositivo in questione ma anche altri smartphone. In rete quindi ci sono tantissimi rumors che riguardano il dispositivo da una fotocamera double face ma anche di un altro progetto di cui non si conosce ancora il nome. E a rivelare il tutto è la stessa azienda tramite un’immagine teaser che è stata pubblicata nelle scorse ore. Oppo N3 potrebbe essere uno degli smartphone più sottili del mondo con uno spessore di soli 4,0 millimetri e per quanto riguarda l’hardware si parla di un telefono che potrebbe includere uno schermo tra i 5 e i 5,5 pollici e un processore MediaTek a 64 – bit con un supporto alla connettività 4G LTE. Il dispositivo misterioso invece potrebbe avere le stesse caratteristiche tecniche del fratello maggiore ma ovviamente non si sa ancora se tutto questo potrebbe coincidere, l’unica cosa certa è che si tratterà di un’offerta intermedia quindi di una fascia un po’ più economica rispetto al dispositivo N3. Non resta altro quindi che scoprire delle novità a riguardo tramite le notizie ufficiali.