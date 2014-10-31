Caricamento...

Moto 360, le nuove versioni oro e con il cinturino in pelle

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2014

[caption id="attachment_7962" align="alignleft" width="300"]Moto 360 Moto 360[/caption] Il Moto 360 su Amazon appare in una versione inedita, ovvero in oro – champagne e con un cinturino in pelle marrone. Il primo modello appartiene alla gamma con cinturini molto sottili, ovvero quelli in acciaio da 18 o 23 mm, mentre i secondi sono di una seconda variante con i cinturini appunto in pelle. Nessun produttore di smartwatch fino ad ora ha sviluppato un dispositivo di questa colorazione e quindi a quanto pare la Motorola per una volta ha deciso di battere la concorrenza, per poi iniziare a prendere il decollo. Il prezzo del dispositivo in questione è di 299 dollari, quindi costa qualcosina in più rispetto al modello classico, ma si tratta comunque di una nuova versione ma anche più elegante. Altro modello di Moto 360 è quello con il corpo in argento e il cinturino in pelle marrone cognac che sarà acquistabile invece al prezzo di 250 dollari. Il sito in questione però pare che sia stato subito pronto a rimuovere le pagine di e – commerce che riguardano questi dispositivi, in quanto la Motorola non è del tutto pronta al lancio, quindi non resta altro che attendere l’ufficialità per poi iniziare a provare i nuovi prodotti in questione.

