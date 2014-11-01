Il Samsung Galaxy Note 4 resiste ad un coltello
di Redazione
01/11/2014
Il Samsung Galaxy Note 4 è un nuovo dispositivo della casa sud Coreana che in questi giorni ha mostrato di resistere anche sotto stress di un coltello. Tutto questo perché questa posata è stata utilizzata al posto del pennino e a quanto pare ne è uscito indenne, il video si trova su You Tube ed è divenuto virale in quanto questo phablet Android sta stupendo tutti. Un video simile è stato fatto anche per il Sony Xperia Z3 e quindi quest’ultimo non è l’unico su cui è possibile fare una cosa simile. Questa quindi è una dimostrazione del fatto che lo schermo nonostante abbia un’altissima sensibilità, è sicuramente molto resistente in quanto il coltello nonostante l’utilizzo, non altera la situazione del vetro. Tutto questo quindi è possibile grazie alla tecnologia Gorilla Glass che protegge il vetri del pannello permettendo così di non danneggiare il dispositivo. Non resta altro quindi che scoprire di più sul Samsung Galaxy Note 4, e per farlo si può tranquillamente provarlo in qualsiasi negozio di elettronica, oppure consultando la pagina ufficiale della casa sud coreana per poi scegliere se è il dispositivo adatto alle proprie esigenze, grazie alle funzoni elencate sulla scheda tecnica e non solo.
