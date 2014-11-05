Bendagate, le indicazioni per l'iPhone 6

[caption id="attachment_8199" align="alignleft" width="300"] iPhone 6[/caption] Nell’ultimo periodo sono molte le voci riguardo al nuovo gioiello della Apple, ovvero l’iPhone 6. Si tratta di Bendagate, uno scandalo più diffuso negli ultimi periodi e a quanto dichiarato dalla stessa società da Cupertino, ci sono state delle istruzioni dedicate proprio agli addetti degli Apple Store. La questione è ovviamente esplosa in rete solo dopo alcuni giorni dalla presentazione, e a confermare il tutto pare siano state anche delle dichiarazioni di alcuni utenti che hanno tenuto il dispositivo in tasca, per poi ritrovarlo con delle deformazioni. Proprio per questa ragione la Apple ha iniziato una lunga serie di test di piegamento che sono stati poi pubblicati su You Tube, cercando così di minimizzare il problema mostrando la realtà dei fatti ma soprattutto mostrando la reazione degli iPhone 6 ai test che sono eseguiti in laboratorio. La società da Cupertino ha inoltre confessato di aver ricevuto solo 9 richieste di sostituzioni rispetto ai milioni di device venduti, quindi dopo questa dichiarazione pare che siano state fornite delle specifiche istruzioni per gli addetti degli Apple Store. Tutto questo in quanto nel momento in cui qualcuno si presenta per restituire un dispositivo, dovranno essere visualizzate tutte le opzioni e soprattutto se quest’ultimo è piegato o meno.