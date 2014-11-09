Facebook Messenger, ecco perchè è stato separato dall'app

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Mark Zuckerberg ha spiegato come mai l’app ufficiale di Facebook è stata divisa da Facebook Messenger e a quanto pare quest’ultima sarebbe stato fatto tutto per migliorare l’esperienza di chat degli utenti sul proprio social network. Tutto questo è stato pensato appositamente quindi per ricevere le news tramite notifiche e per velocizzare la messaggistica con i propri amici. Sicuramente gli utenti sono stati forzati a lasciare l’app principale del social, ma con un pochino di pazienza le esperienze sono state sicuramente migliorate. Quindi è stato aperto uno spazio per consentire a tutti gli interessati di rilasciare delle domande alle quali saranno date delle risposte, oppure anche delle domande più frequenti alle quali sono già state date risposte. Mark Zuckerberg ha anche voluto parlare dell’importanza della messaggistica che le app stanno avendo, e proprio per questa ragione, Facebook per essere definito all’avanguardia ha dovuto separarsi dalle chat per avere poi finalmente Facebook Messenger che migliora la qualità e la velocità e il modo di messaggiare tra i vari utenti iscritti al programma. Non resta altro quindi che iniziare ad abituarsi a questi piccoli cambiamenti, in quanto sicuramente in futuro ne avverranno degli altri che rivoluzioneranno il modo di comunicare.