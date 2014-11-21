YouTube Music Key, integrato anche il Google Play Music

[caption id="attachment_8042" align="alignleft" width="300"] Youtube Music Key[/caption] YouTube Music Key e Google Play Music ora sono insieme e a quanto pare il rollout è appena iniziato e il servizio all’app della Mountain View è integrato grazie all’abbonamento Unlimited. L’integrazione a quanto pare è già attiva e l’interfaccia è accessibile anche tramite broswer del computer su desktop e laptop. A notificare il tutto è stato un messaggio appena si carica l’interfaccia web o dell’app e da li si possono vedere anche le offerte o guardare i video ufficiali dei brani in streaming. Questo quanto scritto all’interno del sito e dell’app: “Il tuo abbonamento Google Play Music adesso dispone di YouTube Music Key. Guarda i video musicali delle tue canzoni preferite e scopri il piacere dei video offline e senza annunci su YouTube”. Una delle funzionalità ancora più utili di questo nuovo progetto è la sezione offline che consente di visualizzare anche se non si è collegati a nessuna rete Wi – Fi o 3G, i propri video salvati nella playlist. Non resta altro dunque che iniziare ad utilizzare questa nuova fantastica app per poi sfruttare al massimo tutte le nuove funzioni offerte dal servizio, che sicuramente renderanno felici tutti gli utenti che già da tempo sono legati a queste applicazioni.