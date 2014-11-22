Android 5.0 Lollipop, moltiplplicate le segnalazioni di sistema

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Android 5.0 Lollipop è il nuovo sistema operativo del robottino verde e a quanto pare ci sono alcuni problemi. In rete infatti si sono moltiplicate le segnalazioni riguardo i malfunzionamenti del sistema, che è stato scaricato dagli utenti a causa di rallentamenti e diversi bug. Il rollout è iniziato nelle scorse settimane sia sugli smartphone e sia sui tablet ma ovviamente non tutto è andato come previsto, anche perché la distribuzione non ha ancora raggiunto tutti i dispositivi. Si è avuto quindi un calo prestazionale e una durata ridotta della batteria anche se sono state introdotte tantissime novità per migliorare gli aspetti della piattaforma. Altre persone invece parlano di problemi relativi alla connessione WiFi instabile oppure all’improvvisa sparizione delle applicazioni installate, insomma ci sono dei reali problemi su questo sistema operativo e che devono essere assolutamente risolti. Queste le dichiarazioni ufficiali in merito ad Android 5.0 Lollipop: “Siamo a conoscenza dei report di alcuni utenti Android che stanno incontrando difficoltà e stiamo investigando per trovarne la causa. Se gli utenti hanno scaricato l’aggiornamento Lollipop dopo aver visto la notifica comparire sul dispositivo, con questa procedura che ha reso il device inutilizzabile, il nostro servizio clienti è pronto a fornire un aiuto. Consigliamo di chiamare lo 0800-328-6081”.