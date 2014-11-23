Disponibili nuovi giochi su Android e anche su iOS
di Redazione
23/11/2014
Nella scorsa settimana sono uscite tantissime applicazioni relative ai giochi su Android e sia su iOS e tra i vari possiamo notare: Rooster Teeth vs Zombiens, Deadtonatorz ed anche TapSlayer.Alice in Zombieland. Il primo mischia più elementi di strategia e azione per affrontare sia zombie che alieni, mentre il secondo mette il protagonista nei panni di uno scienziato pazzo all'interno di un puzzle game; l'ultimo invece propone alcune ambientazioni classiche di Alice nel Paese delle Meraviglie ma con la presenza di zombie. Un altro tipo di gioco simpatico è senza dubbio OneMore Line che si basa su tempismo e riflessi con un gameplay molto semplice ed efficace, ma anche una colonna sonora molto adeguata. Un altro tipo di gioco è Kingdom Rush Origins che si basa sul nuovo capitolo di Tower Defense ed è disponibile sia su Google Play Store e sia su Apple Store. Bisogna qui essere al comando di un'armata di elfi con le relative torri difensive. Il compito è quello di difendersi dai cattivi presenti all'interno del gioco. Come detto in precedenza sono moti i giochi su Android e iOS che stanno uscendo nell'ultimo periodo e non resta altro che recarsi nel proprio store per provarli tutti.
