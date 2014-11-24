One Plus 2, lo smartphone economico e personalizzabile

[caption id="attachment_9047" align="alignleft" width="300"] One Plus 2[/caption] One Plus 2 sarà uno smartphone che darà la possibilità di personalizzare al massimo il dispositivo. La cosa importante da ricordare è che sarà molto economico e avrà al suo interno tantissime sorprese hardware. Per quanto riguarda la personalizzazione è stato spiegato che la società ha in mente un dispositivo ancora più particolare e personalizzabile rispetto al predecessore, è stata inoltre anche annunciata una cover in bamboo ma lo scorso mese l’azienda ha dovuto interrompere la produzione a causa di alcuni problemi. È stato anche detto che sarebbero stati rilasciati i case StyleSwap in diversi materiali come ad esempio legno, denim e Kevlar ma nessuno è ancora disponibile per l’acquisto. One Plus 2 inoltre sarà molto più conveniente in quanto molto più economico rispetto agli altri dispositivi ed inoltre l’azienda cercherà di risolvere i problemi che erano presenti nella precedente versione in modo tale da poter permettere anche il debutto del nuovo smartphone in questione. È stato anche detto che ci saranno delle sorprese, soprattutto a livello di hardware ma non si sa ancora quali saranno precisamente queste nuove funzionalità. Si tratta di uno smartphone che sicuramente riuscirà a rendere felici tutti gli amanti dei dispositivi e soprattutto non avrà un costo elevato.