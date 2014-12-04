Caricamento...

Bluetooth 4.2 permette di connettersi direttamente ad internet

04/12/2014

[caption id="attachment_9150" align="alignleft" width="300"]Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2[/caption] Bluetooth 4.2 è un nuovo standard per la IoT che permette ai dispositivi di entrare direttamente su Internet. Questo nuovo standard è basato su 6LoWPAN ed è ideale per l’appunto IoT, molte cose già hanno integrato questo chip Bluetooth ma per andare online dovrebbero avere le nuove specifiche 4.2 grazie alle quali non c’è più bisogno di un intermediario per accedere ad internet. I sensori e tanto altro ancora quindi pare che supporteranno questo nuovo tipo di tecnologia e potranno quindi essere anche collegati direttamente ad internet. Bluetooth 4.2 è quindi basato sul sistema 6LoWPAN e lo scopo non è altro che fornire la connettività IP e anche piccoli device che non hanno potenza di calcolo sufficiente per gestire il WIFI o altri pacchetti. Uno dei più grandi benefici è senza dubbio la velocità che aumenterà di ben 2,5 volte, mentre un ulteriore vantaggio è la privacy in quanto i dispositivi con questa tecnologia non potranno essere tracciati. A quanto pare però, le notizie ufficiali rivelano che i dispositivi in questione non potranno essere messi sul mercato prima dell’inizio del 2015, o forse si potrebbe anche parlare di qualche mese in più. Non resta quindi che attendere con precisione l’arrivo di questa nuova tecnologia.

