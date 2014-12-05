Per l'iPhone 7 o 6S ci sarà una nuova partnership con Pegatron

[caption id="attachment_8920" align="alignleft" width="300"] iPhone 7[/caption] L’iPhone 7 o il 6S pare che sarà in distribuzione il prossimo anno ed inoltre la Apple pare che abbia scelto come partner principale per l’assemblaggio del dispositivo. Foxconn quindi passa in secondo piano e non sarà presa in considerazione a meno che l’azienda principale non si tiri indietro. Il 50% della produzione sarà quindi affidata a Pegatron che è una delle più grandi imprese in Taiwan. Sarà quindi una delle fonti principali per l’assemblaggio del dispositivo più amato dagli utenti della mela morsicata. La Foxconn quindi è stata obbligata a cercare di far fronte alla domanda di Apple che però non è riuscita a mantenere i tempi previsti ei quindi le cose a quanto pare sono cambiate. Poiché si sono avuti già problemi con la produzione dell’iPhone 6, non si vogliono avere ulteriori incomprensioni con i nuovi dispositivi iPhone 7 o 6S e quindi per rendere tutto perfetto, si è deciso di affidare a Pegatron l’incarico che ha già gestito l’assemblaggio del dispositivo 5c in passato. Il CEO però pare che abbia stretto più partnership con molte imprese nel tentativo di rispondere alla domanda nel caso in cui non si riuscissero a produrre ulteriori dispositivi rispetto alle richieste degli utenti.