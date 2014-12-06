YotaPhone 2, il nuovo smartphone con doppio schermo

[caption id="attachment_9170" align="alignleft" width="300"] YotaPhone 2[/caption] YotaPhone 2 è uno dei dispositivi che è stato provato in anteprima, si tratta di uno smartphone con due facce e con un esclusivo schermo sul retro che permette di ampliare le possibilità di utilizzo. Sicuramente l’intento del team di sviluppatori è quello di voler sbalordire il mondo della tecnologia, anche se far ciò è davvero difficile ma con il suo doppio schermo sarà senza dubbio impossibile non farlo. Si parla anche di un’alta sensibilità del tocco ma il brand russo, ha provato con questa sua invenzione e pare sia riuscito nell’intento, dando così una bella scossa soprattutto agli altri concorrenti sul mercato. Il design prevede un ampio schermo AMOLED da 5 pollici, risoluzione in Full HD, processore quad core SnapDragon 800 da 2,2 GHz e con ben 2 GB di memoria interna. La connettività prevede il 4 G, il Wi – Fi ma anche il Bluetooth 4.0 e la tecnolgia NFC. Inoltre la fotocamera posteriore è dotata di flash LED e di 8 megapixel, mentre quella frontale è dotata di 2 megapixel. C’è infine la batteria che è di 2500 mAh con la possibilità di avere una ricarica wireless e ovviamente come sistema operativo si parla di Android 4.4 KitKat.