FireFox Beta 35, c'è un nuovo aggiornamento del broswer

FireFox Beta 35 è stato modificato e a quanto pare è avvenuta la semplificazione del processo di avvio di una conversazione che è stata effettuata con Firefox Hello. Secondo le ultime indiscrezioni però la versione finale sarà disponibile solo a gennaio. Sul sistema operativo Android invece è stato migliorato il servizio di geolocalizzazione. Firefox Hello consente a tutti gli utenti di poter comunicare con chiunque abbia un broswer compatibile con lo standard WebRTC e il tutto è molto semplice grazie alle modifiche che sono state apportate dal team di sviluppatori. Quando si inizia una conversazione all'interno della finestra sarà mostrata un tipo di self view che sarà presente fino a quando la persona invitata non clicca sul link presente. Quando invece l'utente si aggiunge alla conversazione, FireFox Beta 35 emetterà un suono e l'icona diventerà blu. Ogni finestra di conversazione inoltre ha il suo link, quindi è possibile creare anche conversazioni multiple diverse con dei nomi personalizzati, in modo tale da poter contattare le persone senza creare nuovi link. Tutto questo inoltre non richiede di avere un account sul broswer. Per quanto riguarda invece il sistema operativo Android si parla di un miglioramento dei servizi di geolocalizzazione tramite la condivisione dei segnali della connessione. Non resta che attendere gennaio per ulteriori conferme.