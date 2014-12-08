Nanoport un nuovo tablet formato da smartphone

[caption id="attachment_9197" align="alignleft" width="300"] Nanoport[/caption] Nanoport è il nuovo tablet che è formato da uno smartphone. In effetti sembra strano da sentirsi dire, ma Nano Magnetics ha mostrato in anteprima una nuova tecnologia durante l’evento CES 2014 che si è tenuto a Las Vegas. Il mese prossimo quindi ci sarà nuovamente questo evento e tra i padiglioni dell’esposizione della kermesse statunitense ci saranno proprio dei prototipi funzionanti di questo progetto. Con questo sistema si può essere in grado di connettere più smartphone in modo tale da poter creare un dispositivo con delle dimensioni più grandi, quindi in poche parole di un vero e proprio tablet. Facendo in questo modo, è possibile visualizzare le immagini sullo schermo più grande, ma è possibile anche scambiare i dati in tempo reale e nel modo più sicuro possibile. Inizialmente questo Nanoport non convinceva gli utenti presenti all’evento, in quanto sarebbero potute esserci delle complicazioni, ma stando a quanto riporta l’azienda si potrebbero avere invece enormi progressi e proprio per questo nel prossimo gennaio, tra i padiglioni della mostra di Las Vegas si potrà ammirare questo tablet in funzione. Non resta altro quindi che attendere delle notizie ufficiali e i commenti che riguardano questo nuovo tipo di tecnologia e non solo.