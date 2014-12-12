Dropbox si aggiorna per i clienti business

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Dropbox a quanto pare ha lanciato Project Harmony per Microsoft Office, con quest’ultimo gli utenti possono modificare lo stesso file che è stato conservato sulla piattaforma. Questo nuova funzionalità è stata dedicata agli utenti business anche se è comunque disponibile una versione in preview per i clienti che hanno già sottoscritto un abbonamento alla piattaforma dedicata proprio a questo settore. Dropbox for Business infatti aiuta moltissimi gli utenti per semplificare il lavoro evitando il ricorso ad altri strumenti di comunicazione. Sul lato destro dello schermo quindi sarà visibile un badge che apparirà nel momento in cui è stato aperto Office. Sarà poi di conseguenza possibile fornire nuove informazioni o addirittura effettuare immediatamente le modifiche del file in questione. Chi sta poi visualizzando il documento potrà rendersi conto che c’è una versione aggiornata e visualizzarla in seguito alla modifica. Non resta altro quindi per tutti i clienti business, che effettuare una prova su questa nuova piattaforma che sicuramente regalerà esperienze positive, facilitando e velocizzando il lavoro di tutti. La comunicazione inoltre è stata anche semplificata grazie a questo nuovo aggiornamento della piattaforma in questione. Si attendono intanto delle nuove recensioni per conoscere meglio il servizio.