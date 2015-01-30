Nexus 6, forse sarà presentato al Google I/O 2015

[caption id="attachment_8511" align="alignleft" width="300"] Nexus 6[/caption] Il Nexus 6 è uno dei dispositivi più conosciuti del momento, tant’è vero che pare ci siano anche dei problemi per la fornitura. A svelare tutto questo è stato stesso Google, dichiarando che è davvero molto difficile soddisfare le richieste dell’utenza riguardo a questo dispositivo. Nonostante le grossissime dimensioni dello schermo, pari a 5,96 pollici, il dispositivo ha avuto un ottimo successo, soprattutto nelle vendite e questo quindi è un punto di forza si per la Mountain View, ma anche un problema da dover risolvere in quanto non è possibile soddisfare, come detto in precedenza, tutte le richieste degli utenti. Queste sono state le parole rilasciate in merito alla situazione del dispositivo: “Nonostante il Nexus 6 sia stato accolto molte bene come nuovo smartphone, abbiamo incontrato problemi seri nel garantire scorte sufficienti per soddisfare la domanda prevista”. Questa notizia quindi è davvero interessante in quanto significa che il lavoro svolto dal team di sviluppatori software e hardware ha senza dubbio raggiunto un successo enorme, ma al momento bisogna comunque trovare una soluzione. Il prodotto inoltre a breve potrebbe anche essere inserito sul mercato europeo, probabilmente durante il periodo in cui ci sarà il Google I/O 2015, non resta quindi che attendere ulteriori notizie.