Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Nexus 6, forse sarà presentato al Google I/O 2015

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8511" align="alignleft" width="300"]Nexus 6 Nexus 6[/caption] Il Nexus 6 è uno dei dispositivi più conosciuti del momento, tant’è vero che pare ci siano anche dei problemi per la fornitura. A svelare tutto questo è stato stesso Google, dichiarando che è davvero molto difficile soddisfare le richieste dell’utenza riguardo a questo dispositivo. Nonostante le grossissime dimensioni dello schermo, pari a 5,96 pollici, il dispositivo ha avuto un ottimo successo, soprattutto nelle vendite e questo quindi è un punto di forza si per la Mountain View, ma anche un problema da dover risolvere in quanto non è possibile soddisfare, come detto in precedenza, tutte le richieste degli utenti. Queste sono state le parole rilasciate in merito alla situazione del dispositivo: “Nonostante il Nexus 6 sia stato accolto molte bene come nuovo smartphone, abbiamo incontrato problemi seri nel garantire scorte sufficienti per soddisfare la domanda prevista”. Questa notizia quindi è davvero interessante in quanto significa che il lavoro svolto dal team di sviluppatori software e hardware ha senza dubbio raggiunto un successo enorme, ma al momento bisogna comunque trovare una soluzione. Il prodotto inoltre a breve potrebbe anche essere inserito sul mercato europeo, probabilmente durante il periodo in cui ci sarà il Google I/O 2015, non resta quindi che attendere ulteriori notizie.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S6 avrà meno app preinstallate

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S6 non avrà Snapdragon 810 ma Exynos 7 Octa

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019