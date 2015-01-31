L'85% dei passsaggi a iPhone 6 deriva da dispositivi Android
di Redazione
31/01/2015
L’iPhone 6 è un dispositivo che attualmente è molto discusso, soprattutto poiché è l’ultimo tipo di smartphone che è stato presentato dalla Apple. Secondo le ultime indiscrezioni pare che l’85% dei nuovi clienti, arrivi proprio da altri dispositivi con sistema operativo Android e questo fa sicuramente sorridere Tim Cook e l’azienda da Cupertino. Parlano chiaro quindi i numeri che riguardano queste statistiche e quindi sono state rilasciate alcune dichiarazioni in merito che riguardano appunto la situazione, queste sono state rilasciate da Tim Cook: “Meno del 15% dei recenti acquirenti iPhone 6 ha effettuato l’upgrade da un precedente iPhone, ma la maggior parte ha effettuato lo switch da uno smartphone con Android come sistema operativo e questo per noi non è altro che motivo di gioia. Significa che il nostro lavoro è stato svolto bene e che soprattutto viene apprezzato non solo dai fedelissimi ma anche da nuovi utenti”. Queste parole dunque fanno evincere che l’azienda è fiera di tutto quello che sta svolgendo e quindi sicuramente si lavorerà sodo per poi avere maggior apprezzamento in futuro anche per gli altri dispositivi in programma. Non resta quindi che attendere ulteriori notizie dalla Apple per avere più informazioni riguardo anche le statistiche.
Redazione