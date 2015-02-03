Dubsmash, l'app più scaricata dagli store dei dispositivi

[caption id="attachment_9611" align="alignleft" width="300"] Dubsmash[/caption] Dubsmash è una delle applicazioni più utilizzate del momento e a quanto pare sta sbancando sull’App Store, superando anche le app di comunicazione come Whatsapp, Facebook oppure Twitter. Tutto questo è accaduto perché questa applicazione consente di generare dei video simpaticissimi per poi poterli condividere con chi si vuole tramite social, oppure per conservarli nella propria libreria personale presente sul dispositivo. Affiancata a questa app è possibile anche avere Momentica che non è altro che un’estensione che consente di mettere tutti i video insieme per crearne un unico ma simpaticissimo e divertente. Al momento Dubsmash è l’applicazione gratuita più scaricata del momento ed è anche molto semolice da usare, basta scegliere un suono o cercarne uno in particolare, ascoltare prima ciò che bisogna dire, poi scegliere la camera di ripresa e proseguire con la creazione del video. Tutto questo facendo sempre attenzione ad essere a tempo con ciò che viene proposto dal dispositivo, proprio per rendere più realistica la situazione. Poi bisogna andare avanti e scegliere su quale social o app condividere il video oppure se salvarlo semplicemente nella propria rubrica. Quindi tutti gli utenti possono iniziare a divertirsi scaricando gratuitamente dagli store questa fantastica applicazione.