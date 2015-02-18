Samsung Galaxy S6, è possibile acquistarlo a buon prezzo?

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 è uno dei dispositivi più discussi del momento in quanto a breve sarà presentato al MWC 2015. Tutti però si chiedono come sarà possibile acquistare il dispositivo con il miglior prezzo sul mercato, e secondo alcune idee bisognerebbe aspettare almeno il 3 o il 6 mese dopo l’arrivo sulle piazze per poi poterlo trovare ad un prezzo conveniente. Non si hanno notizie certe al momento ma secondo le ultime indiscrezioni lo smartphone potrebbe essere messo in vendita al prezzo di 749 euro, quindi in linea di massima molto simile a quello dei concorrenti e non solo, ma anche degli altri dispositivi che l’hanno preceduto della stessa azienda sud coreana. Ovviamente certezze a riguardo non se ne hanno ancora, quindi bisogna attendere il mese di marzo dove al MWC 2015 di Barcellona si potranno avere notizie certe riguardo al Samsung Galaxy S6. Quindi secondo le ultime statistiche il prezzo potrebbe svalutare del 28% rispetto al costo iniziale del device e questo ovviamente avviene nei mesi molto vicini alla data di presentazione, in quanto la svalutazione avviene in un modo molto veloce per i modelli Samsung Galaxy. Non resta quindi che attendere ulteriori notizie riguardo il prezzo e il dispositivo in questione.