HTC One E9 è un vero e proprio phablet ricco di caratteristiche

L'HTC One E9 è uno dei dispositivi della casa sud taiwanese che è stato definito un vero e proprio phablet. È stato equipaggiato con il sistema operativo Android 5.0.2 Lollipop e ha un'interfaccia personalizzata HTC Sense 7.0, secondo la scheda tecnica ci sono delle caratteristiche particolari come ad esempio la presenza di un display da 5,5 pollici con una risoluzione Quad HD da 2560 x 1440 pixel e 534 ppi. Il processore del dispositivo in questione è un octa core Media Tek MT6795M da 2 GHz, 3 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB. È possibile aumentare la memoria con una micro SD grazie allo slot fino a 128 Gb, inoltre c'è anche una fotocamera posteriore con ben 20 megapixel, autofocus e Flash LED. La connettività è con modulo WiFi, 4G LTE e un Bluetooth da 4.1, c'è anche la connettività NFC e GPS con il supporto di una nano SIM. La batteria è da ben 2800 mAh e le dimensioni sono rispettivamente di 156,5 x 76,4 x 7,49 mm e il pego è di circa 150 grammi, non resta altro che provare dal vivo l'esperienza che può regalare il phablet HTC One E9, che sicuramente non deluderà le aspettative.