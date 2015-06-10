Instagram, arriva un nuovo aggiornamento minimalista

[caption id="attachment_7886" align="alignleft" width="300"] Instagram[/caption] Instagram è una delle applicazioni più utilizzate e amate dagli utenti, tutto grazie alla condivisione e alla modifica delle foto concessa dalla piattaforma. Quest’app però, pare che stia effettuando dei grossi cambiamenti, infatti si potrà ammirare un’interfaccia più moderna e minimalista per poter apprezzare al meglio le fotografie presenti sul social network. Infatti gli utenti all’accesso non vedranno più 5 foto piccole ma 3 per riga e quindi anche più grandi. Sparisce anche la griglia delle immagini dall’immagine del profilo che è sostituita da quella circolare e da altri dettagli. L’obiettivo di questo aggiornamento è senza dubbio quello di voler migliorare l’esperienza degli utenti su Instagram ma anche quello di creare un’enorme galleria digitale, dove tutti possono poi far apparire le proprie foto puntando al massimo e alla semplicità. Quindi gli sviluppatori vogliono raggiungere l’obiettivo di soddisfare l’utenza con una piattaforma sempre aggiornata e minimalista, rendendo tutto molto più semplice e anche bello allo sguardo. Si vuol puntare inoltre anche ad accattivare i nuovi utenti che magari rendendosi conto dei cambiamenti possono apprezzare di più l’app scaricandone i contenuti e iniziando a condividere le proprie immagini con gli amici e non. Quindi non resta altro che scaricare l’aggiornamento e iniziare ad utilizzare la piattaforma.