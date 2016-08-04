Samsung Galaxy Note 7, il primo spot
di Redazione
04/08/2016
Da pochissimo, finalmente, il Samsung Galaxy Note 7 è divenuto un’importante realtà. E, per quanto ci rendiamo benissimo conto del fatto che potremmo risultare tediosi, nel corso dei prossimi giorni senza ombra di dubbio ci concentreremo in modo particolare sulle novità proposte da tale device. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti. Il Samsung Galaxy Note 7 è un phablet particolarmente atteso, soprattutto nella cara, Vecchia Europa. E, sebbene alcuni siano rimasti vagamente delusi dalla scheda tecnica di questo dispositivo telefonico, in quanto essa non apporta dei miglioramenti davvero significativi rispetto al Samsung Galaxy S7 e al Samsung Galaxy S7 Edge, in realtà ci troviamo comunque di fronte ad uno dei migliori apparecchi presenti sul mercato. Ovviamente, inutile dirlo, Samsung sta già cominciando a dare il via alla campagna pubblicitaria per promuovere al meglio questo nuovo gioiellino. A tal proposito, oggi vogliamo mostrarvi un video recentemente apparso sul canale YouTube ufficiale del noto colosso tecnologico sudcoreano. Lo spot dura appena 30 secondi, eppure riesce a riepilogare egregiamente tutte le caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy Note 7. “Uno smartphone che pensa in grande”, è il motto assunto da questo device. E i suoi cavalli di battaglia, ovviamente, sono quelli già noti a tutti: la S Pen iper tecnologica, l’impermeabilità, lo scanner dell’iride. Ma bando alle ciance, ecco a voi il video: godetevelo! [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=bg6uxd1V4YA[/embed]
Articolo Precedente
Le differenze tra Galaxy Note 7 e Galaxy S7
Articolo Successivo
La vera novità di Samsung Galaxy Note 7 è la S Pen
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?
01/05/2020
Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?
28/04/2020
Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen
24/04/2020