Samsung Galaxy Note 7, il primo spot

Da pochissimo, finalmente, il Samsung Galaxy Note 7 è divenuto un’importante realtà. E, per quanto ci rendiamo benissimo conto del fatto che potremmo risultare tediosi, nel corso dei prossimi giorni senza ombra di dubbio ci concentreremo in modo particolare sulle novità proposte da tale device. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti. Il Samsung Galaxy Note 7 è un phablet particolarmente atteso, soprattutto nella cara, Vecchia Europa. E, sebbene alcuni siano rimasti vagamente delusi dalla scheda tecnica di questo dispositivo telefonico, in quanto essa non apporta dei miglioramenti davvero significativi rispetto al Samsung Galaxy S7 e al Samsung Galaxy S7 Edge, in realtà ci troviamo comunque di fronte ad uno dei migliori apparecchi presenti sul mercato. Ovviamente, inutile dirlo, Samsung sta già cominciando a dare il via alla campagna pubblicitaria per promuovere al meglio questo nuovo gioiellino. A tal proposito, oggi vogliamo mostrarvi un video recentemente apparso sul canale YouTube ufficiale del noto colosso tecnologico sudcoreano. Lo spot dura appena 30 secondi, eppure riesce a riepilogare egregiamente tutte le caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy Note 7. “Uno smartphone che pensa in grande”, è il motto assunto da questo device. E i suoi cavalli di battaglia, ovviamente, sono quelli già noti a tutti: la S Pen iper tecnologica, l’impermeabilità, lo scanner dell’iride. Ma bando alle ciance, ecco a voi il video: godetevelo! [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=bg6uxd1V4YA[/embed]