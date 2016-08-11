Ecco il nuovo Samsung Galaxy Grand Prime

Il Samsung Galaxy Note 7, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, è stato, senza ombra di dubbio, il più grande protagonista di queste ultime settimane. D’altronde, non avrebbe proprio potuto essere altrimenti: il phablet di sesta generazione prodotto dalla grande compagnia sudcoreana, infatti, era un device particolarmente atteso soprattutto qui, in Europa, visto che il predecessore di questo formato, ossia il Samsung Galaxy Note 5, non è mai arrivato. Tuttavia, la compagnia coreana non trascura neanche gli altri apparecchi telefonici: il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, ad esempio, riescono sempre a ritagliarsi degli spazi piuttosto importanti. E con loro, negli ultimi giorni, c’è anche un altro dispositivo: il Samsung Galaxy Grand Prime. Per la verità, il Samsung Galaxy Grand Prime è uno smartphone che era già uscito alcuni anni fa. Come ben sappiamo, negli ultimi tempi Samsung ha sviluppato una politica piuttosto particolare, dacché ha deciso di far uscire dei device non sempre nuovi, ma in alcuni casi revisionati rispetto al passato. È stato il caso di diversi apparecchi appartenenti alla gamma A, e adesso tocca anche al Samsung Galaxy Grand Prime, appunto. Insomma, uscirà un nuovo Samsung Galaxy Grand Prime, in versione 2016. Mei prossimi giorni non mancheremo di informarvi circa quelle che saranno le sue caratteristiche.