Preorder ottimi per Samsung Galaxy Note 7

Quando siamo ormai arrivati alla metà di questo mese di agosto, proviamo un attimo a dare un’occhiata al nostro recente passato, naturalmente riferendoci a quello che è il mondo della telefonia mobile. Lo sappiamo molto bene: l’evento caratterizzante, fra i più attesi di questo settore degli ultimi anni, è stata certamente la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 7, nuovissimo gioiellino di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy Note 7 si è presentato, fin da subito, come un device particolarmente potente e performante, e dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, benché vagamente inferiore rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali. A convincere, in particolare, di tale apparecchio telefonico, sono certamente le piccole innovazioni che vengono proposte: lo scanner dell’iride, nato per aumentare in modo sensibile la sicurezza degli odierni smartphone, farà certamente strada, così come la nuova S Pen, dotata di funzioni finora inedite per i dispositivi targati Samsung. Il Samsung Galaxy Note 7, insomma, era un phablet molto atteso, soprattutto nella cara, vecchia Europa. Ecco, allora, che i dati circa i preorder ci forniscono delle grosse conferme in tal senso. Pare, infatti, che gli ordini finora ricevuto da Samsung per il suo nuovo gioiellino siano elevatissimi, addirittura superiori a quelli ricevuti tra febbraio e marzo per il Samsung Galaxy S7 e per il Samsung Galaxy S7 Edge. Anche la nuova colorazione inedita, la Blu Corallo, ha ricevuto ampi consensi, divenendo una delle varianti più richieste nei preordini.
