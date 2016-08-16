Samsung Galaxy Note 7: perché comprarlo

Sì: quando siamo arrivati praticamente alla metà di questo caldo e assolato mese di agosto, ci rendiamo perfettamente conto di poter risultare troppo ridondanti ai vostri occhi, in relazione al nuovo device di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Da ormai diverse settimane a questa parte, per non dire addirittura mesi, non stiamo facendo altro che tartassarvi di notizie circa il Samsung Galaxy Note 7. D’altronde, come potrebbe essere altrimenti? Il Samsung Galaxy Note 7 è un apparecchio telefonico dalle elevatissime prestazioni, dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, e che ha letteralmente catalizzato su di sé le attenzioni dei maggiori esperti e appassionati del settore. Ecco perché oggi vogliamo provare a farvi sentire le due classiche campane, enunciandovi prima i motivi per cui varrebbe la pena acquistarlo, e poi, viceversa, per quali motivazioni non conviene farlo. Partiamo adesso dai pregi, mentre nel pomeriggio vedremo i difetti. Come detto, il Samsung Galaxy Note 7 possiede una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono uno dei più potenti apparecchi telefonici attualmente in circolazione. Se avete avuto modo di tastare con mano il Samsung Galaxy S7 o il Samsung Galaxy S7 Edge, sappiate che il phablet di sesta generazione è praticamente su quei livelli, ed è capace di coniugare velocità e prestazioni elevatissime. Bello ed elegante, dalle forme e dai materiali raffinati, il Samsung Galaxy Note 7 apporta alcune innovazioni particolarmente significative nell’universo della telefonia mobile. Su tutte, ricordiamo lo scanner oculare, che permette di sbloccare il dispositivo facendo una scansione delle iridi del suo possessore: un sistema di protezione pressoché invalicabile, insomma, e che vi consentirà di proteggere al meglio i vostri dati e i vostri file. La facilità di utilizzo è impressionante, anche grazie alla S Pen, che integra nuove funzioni rispetto al passato. Tradurre un testo in lingua straniera, ad esempio, grazie al nuovo pennino di Samsung diventa qualcosa di assolutamente semplice ed immediato, così come, se i vostri intenti sono soprattutto ludici, è facilissimo creare una gif animata partendo da un normale video. L’impermeabilità, inoltre, mette al sicuro il Samsung Galaxy Note 7 da problematiche relative a pioggia e umidità, garantendo l’impossibilità di infiltrazioni all’interno dell’apparecchio da parte di acqua o polvere. La qualità delle fotocamere (le migliori attualmente in circolazione per smartphone e affini), l’alta risoluzione dello schermo e diverse altre caratteristiche, completano un device assolutamente da avere.