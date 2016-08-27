Samsung Galaxy Note 7, superati i preorder

Ci perdonerete se, in questa mattinata di sabato che, idealmente, va a chiudere questo caldo mese di agosto, torniamo ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy Note 7, argomento sul quale più di una volta ci siamo concentrati nelle ultime settimane. Essendo, il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione del noto colosso tecnologico asiatico Samsung, uno dei device più attesi di questi ultimi anni, è naturale che attorno ad esso si catalizzino le attenzioni dei media, degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati, e pertanto anche noi vogliamo concedergli i suoi giusti spazi. Di questo apparecchio telefonico ormai abbiamo detto più o meno tutto e il contrario di tutto, enunciandone egregiamente i tantissimi punti di forza, senza tuttavia trascurare qualche piccolo tallone d’Achille. Quel che è certo è che, quando mancano ormai pochissimi giorni alla sua immissione ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile, l’attesa si è fatta talmente alta da superare persino le maggiori aspettative della compagnia sudcoreana. Difatti, già da diversi giorni erano stati aperti i preorder per il Samsung Galaxy Note 7. Mossa, questa, atta soprattutto a rifornire i negozi del giusto quantitativo di phablet, magari in bundle con il nuovo Gear VR. E, tuttavia, quello che evidentemente le alte sfere di Samsung proprio non si aspettavano, è che tali preordini potessero venire superati, come effettivamente poi è successo. In molti paesi, infatti, i preorder sono stati per forza di cose limitati, in quanto la richiesta è stata, sembra, di gran lunga superiore rispetto alle previsioni iniziali.