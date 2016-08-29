Samsung Galaxy Note 7, subito aggiornamento

E andiamo dunque a inaugurare questa nuova settimana, che di fatto porrà termine anche al mese di agosto. Un mese caldissimo, in tutti i sensi, capace di regalarci, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreano Samsung, il device forse più atteso degli ultimi anni: ci stiamo riferendo, certamente lo avrete intuito da voi, al Samsung Galaxy Note 7. Il Samsung Galaxy Note 7 è ormai prontissimo a realizzare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile: lo farà il 2 settembre, ossia tra pochissimi giorni, e con una veste tecnica assolutamente pregevole. Non a caso, in tal senso, molti addetti ai lavori hanno definito questo apparecchio come il miglior phablet mai realizzato. E la portata della cosa, se vogliamo, riesce a fare ancora più clamorose, pensando che il Samsung Galaxy Note 7, pur se non ancora uscito, è già pronto a ricevere il primo aggiornamento. La notizia proviene direttamente dal Canada, e pare confermata da più parti. Chiaramente, ci stiamo riferendo a quello che, senza ombra di dubbio, sarà un update minore. Basti pensare che il peso dell’aggiornamento in questione è inferiore addirittura ai 100 MB (arriviamo a circa 96 MB). Nello specifico, alcuni piccoli bug del Samsung Galaxy Note 7 verranno corretti e qualche funzione leggermente migliorata.