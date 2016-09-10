Samsung Galaxy Note 7 rinviato a ottobre?

E torniamo, ancora una volta, a discutere del Samsung Galaxy Note 7, il chiacchieratissimo (nel bene e nel male) phablet di sesta generazione prodotto dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Già da diversi mesi a questa parte, ormai, vi stiamo letteralmente bombardando di notizie e indiscrezioni riguardanti tale device, e anche oggi dobbiamo fornirvi alcune informazioni che lo riguardano. Sarete infatti ormai a conoscenza dell’increscioso problema che ha colpito il Samsung Galaxy Note 7, immesso in anticipo in alcuni mercati asiatici ed americani. Diverse unità di questo phablet, infatti, sono letteralmente esplose mentre erano in fase di ricarica: un avvenimento davvero incredibile e grave, che ha costretto la compagnia sudcoreana a ritirare dal mercato quello che avrebbe dovuto essere il suo miglior gioiellino di top gamma. A questo punto, ci si è posti numerosi interrogativi: cosa succederà, adesso? Il problema verrà risolto? E se sì, quando uscirà il Samsung Galaxy Note 7 in Europa? Le ultime novità, in questo senso, parlano di un rinvio di un mese. Il Samsung Galaxy Note 7, infatti, dovrebbe debuttare, anche in Italia, ad ottobre. Questo significa che Samsung si è data giusto qualche settimana di tempo per cercare di risolvere il grave difetto delle esplosioni. Bisognerà attendere ancora un po’, quindi: ad ogni modo, vi terremo aggiornati sulla questione.