Super Mario Run presto anche su Android

Da alcuni giorni, un po’ a sorpresa, per quel che concerne il settore della telefonia mobile a livello mondiale, a far parlare di sé non è stato tanto un telefono (e pure ce ne sono state di notizie incredibili, dal ritiro del Samsung Galaxy Note 7 dal mercato all’uscita del nuovo iPhone 7), né un sistema operativo particolarmente all’avanguardia. Piuttosto, è stata una app a catalizzare su di sé le attenzioni dei più. A cosa ci stiamo riferendo di preciso? Ovviamente, a Super Mario Run. Proprio così: dopo il clamoroso successo ottenuto con Pokémon Go, Nintendo ha deciso di mettere sul tavolo il carico pesante, giocandosi la carta Super Mario. Il famosissimo idraulico italo-americano, da sempre la mascotte del colosso videoludico nipponico, è ora pronto a sbarcare anche sui dispositivi mobile, e lo farà, per l’appunto, tramite l’applicazione Super Mario Run. Super Mario Run, sfortunatamente, stando a quanto emerso di recente, dovrebbe approdare, in un primissimo momento, esclusivamente sui device targati Apple, ma è stato già reso noto che in seguito giungerà anche nell’universo Android. Anche sul Samsung Galaxy S7 e sugli altri smartphone e tablet di Samsung, quindi, potremo presto giocare impersonando il noto idraulico baffuto. Il funzionamento di Super Mario Run come app dovrebbe avvenire in maniera piuttosto classica, con un superamento di livello, i classici nemici da sconfiggere e le monete da raccogliere, le quali stabiliranno il punteggio finale. Sembra, inoltre, che si potrà sfidare anche i propri amici, magari con una modalità a parte. Il trionfo inaspettato di Pokémon Go, in questo senso, dovrebbe aver giocato un ruolo fondamentale, spingendo Nintendo a buttarsi con forza in questo settore. Alcune stime prevedono addirittura 1 miliardo di download per Super Mario Run, cifra a dir poco inconcepibile. Come detto, per i primi tempi questo giochino sarà disponibile su iPhone e iPad, presumibilmente entro la fine dell’anno. Non si ancora quanto tempo dovranno attendere i sistemi Android: se va bene, Super Mario Run potrebbe vedere la luce su Samsung già per l’inizio del 2017.