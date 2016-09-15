Samsung corre ai ripari: Samsung Galaxy S8 a fine anno?

Il disastro di cui, suo malgrado, si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7, è stato a dir poco tragico per le casse della compagnia asiatica Samsung. Il colosso sudcoreano, grazie al phablet di sesta generazione, era pronto a sferrare la mazzata finale alla concorrenza, mettendo la ciliegina sulla torta in un anno che fin qui, grazie allo straordinario successo occorso al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, si era rivelato a dir poco fantastico. E invece, il device è stato ritirato dal mercato poiché in molti casi è esploso: un danno fortissimo per Samsung, sia fisico che d’immagine, che gli analisti hanno stimato economicamente in circa 15 miliardi di dollari. Ecco perché l’azienda coreana starebbe pensando di correre ai ripari con il Samsung Galaxy S8. Ad oggi, infatti, sembra molto difficile che il phablet, anche una volta sistemato il problema (sempre ammesso che si riesca a correggerlo definitivamente), possa riuscire a sfondare sul mercato, dal momento che Samsung con questo disastro ha perso gran parte della fiducia della propria utenza. Non a caso alcuni esperti del settore hanno sentenziato che il Samsung Galaxy Note 7 sia già “morto”: quasi impensabile, infatti, che possa riprendersi dopo aver subito questo durissimo colpo. Il Samsung Galaxy S8, da questo punto di vista, rappresenterebbe la classica luce alla fine del tunnel: sarebbe il device sul quale il colosso asiatico punterebbe per rilanciarsi, nella speranza di riconquistarsi larghe fette di mercato. In questo senso, le ultime indiscrezioni sostengono che Samsung avrebbe deciso di accelerare considerevolmente i tempi per il suo nuovo smartphone di top gamma, tanto che quest’ultimo potrebbe uscire addirittura entro la fine del 2016. Ad oggi, tuttavia, delle tempistiche così strette ci paiono poco probabili: e non soltanto perché effettivamente sarebbe troppo presto, ma anche perché in questo modo le strategie finora adottate dalla compagnia coreana verrebbero definitivamente spazzate via, lasciando grosse incertezze per il futuro. Inoltre, visti i recenti trascorsi con il Samsung Galaxy Note 7, si correrebbe di nuovo il rischio di fare le cose troppo di fretta, tralasciando altri problemi. In ogni caso non mancheremo di aggiornarvi sulla questione.