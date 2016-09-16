Samsung Galaxy S8, quali novità?

Ora più che mai, in casa Samsung, si lavora con grandissimo fervore. Il noto colosso tecnologico sudcoreano, infatti, sta cercando in tutti i modi di riemergere dal disastro causato dal Samsung Galaxy Note 7: il phablet di sesta generazione, infatti, che pure aveva assunto la nomenclatura di Note 7 al posto di Note 6 (lasciando quindi intendere quanto la compagnia asiatica puntasse su tale device), si è rivelato un flop clamoroso, a causa del problema alla batteria che rischia di causarne l’esplosione. Il dispositivo, di fatto, sembra già finito, poiché difficilmente, pur se reimmesso sul mercato, riuscirà a riconquistarsi la fiducia che gli utenti hanno perduto. Cosa che, peraltro, avrebbe spinto Samsung ad anticipare nettamente i tempi sulla realizzazione del Samsung Galaxy S8. Le perdite economiche causate dal Samsung Galaxy Note 7 sono state infatti devastanti per la compagnia coreana, che quindi deve in qualche modo cercare di tappare questa falla. E pur se il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, ha riscosso un grandissimo successo sul mercato, la sua uscita è già avvenuta sei mesi fa: serve quindi un nuovo device, per risollevare Samsung dagli abissi. Ed è in questa atmosfera che il Samsung Galaxy S8 si trova, suo malgrado, protagonista. Chiamato ad un compito gravoso, il Samsung Galaxy S8 potrebbe quindi vedere la luce prima del previsto: come vi avevamo anticipato, forse addirittura entro la fine dell’anno: ma quali novità potrebbe presentare, rispetto all’illustre predecessore? Andiamo ad analizzare le informazioni in nostro possesso. La voce più forte, che rimbalza anche presso altre fonti autorevoli, riguarda il display: è molto probabile, infatti, che esso avrà una risoluzione in 4K, superando, quindi, il Full HD presente sul Samsung Galaxy S7. Ma la vera novità che potrebbe far storcere il naso ai più è un’altra: analogamente a quanto accaduto di recente con il nuovo iPhone 7, potrebbe infatti mancare l’entrata per il jack delle cuffie, in modo da risparmiare spazio. Cosa che, però, potrebbe far storcere il naso a molti.