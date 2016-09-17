Ecco lo spot dei nuovi Samsung Gear S3

E andiamo dunque a concludere questa settimana tralasciando per un momento da parte il discorso che ha catturato le nostre attenzioni negli ultimi tempi, vale a dire quello relativo al disastro cui è incorso, suo malgrado, il Samsung Galaxy Note 7
: il phablet di sesta generazione, come ben sappiamo, si è reso protagonista di una gravissima problematica che ne causava l’esplosione della batteria, trasformandosi in un flop immediato e generando un buco economico devastante per il colosso asiatico. Un altro apparecchio, tuttavia, potrebbe tamponare un poco queste perdite, facendo sua una piccola fetta di mercato: stiamo parlando di Samsung Gear S3, una delle ultime novità
presentate dalla compagnia coreana.
Samsung Gear S3 è la nuova generazione di smartwatch
prodotti da Samsung, che a breve realizzeranno il proprio esordio sul mercato. Si tratta di device che, poco alla volta, stanno riuscendo a conquistarsi una buona clientela, tanto che fra qualche tempo potrebbero anche uscir fuori dalla nomea di strumenti di nicchia, per diventare invece una bella realtà tecnologica.
Oggi, a tal proposito, abbiamo il piacere di mostrarvi lo spot che recentemente Samsung ha anche pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube, e in cui è possibile ammirare l’eleganza e la tecnologia dei due modelli attualmente disponibili, vale a dire il Classic e il Frontier
. Godetevelo!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=ynTB211p1PQ[/embed]