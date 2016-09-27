Hardware clamoroso per Samsung Galaxy C9

Il mese di settembre ormai inizia a volgere al termine. È stato un periodo veramente duro, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile, per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Come ben sappiamo, infatti, questo mese è stato caratterizzato dal tracollo del Samsung Galaxy Note 7: il phablet di sesta generazione, infatti, che avrebbe dovuto dare continuità al Samsung Galaxy S7 e al Samsung Galaxy S7 Edge, si è invece reso protagonista dell’increscioso problema della batteria, costringendo la compagnia asiatica al ritiro del device stesso. La qual cosa ha avuto diverse conseguenze: voragini finanziarie innanzitutto, ma anche accelerazione sui tempi previsti per l’uscita di altri apparecchi che possano coprire la “morte” del Samsung Galaxy Note 7. Fra questi apparecchi finora spiccava su tutti il Samsung Galaxy S8, che, a sorpresa, potrebbe venire affiancato dal Samsung Galaxy C9. La gamma C di smartphone targati Samsung è piuttosto recente, e il Samsung Galaxy C9, del quale si vociferava già da diverso tempo, avrebbe dovuto ergersi come il migliore dell’intera batteria. Gli ultimi benchmark, in effetti, non si limitano a confermare la cosa, ma anzi si spingono addirittura oltre. Andiamo a vedere, dunque, che cosa sta succedendo. GFXBench, infatti, vera e propria autorità del settore, ha divulgato le ultime indiscrezioni circa quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del Samsung Galaxy C9. E le notizie, in merito, hanno davvero del clamoroso e dell’inaspettato. Ci sono pochi dubbi sul fatto che questo smartphone monterà una RAM da addirittura 6 GB: una quantità superiore perfino ai maggiori top di gamma che attualmente può vantare l’azienda coreana (ossia il Samsung Galaxy S7 insieme alla variante Edge), e perfettamente in linea con i migliori device della concorrenza. Il processore, invece, dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 652. Sfortunatamente, però, sembra che il Samsung Galaxy C9 non giungerà mai nel Vecchio Continente, e, di conseguenza, neppure in Italia: stando sempre alle varie fonti, esso dovrebbe rimanere appannaggio del mercato asiatico, e forse di quello americano.