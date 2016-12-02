Samsung Galaxy S8 avrà fotocamera autofocus

Col mese di dicembre ormai iniziato ufficialmente, torniamo a parlarvi, ancora una volta, di uno degli smartphone più attesi in assoluto per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Avrete capito, certamente, che stiamo accennando al Samsung Galaxy S8, top di gamma del 2017. Nel corso di queste ultime settimane vi abbiamo fornito spesso indiscrezioni e novità relativamente a questo device, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti. Ogni giorno che passa equivale infatti a un giorno in meno di attesa per il Samsung Galaxy S8, chiamato a far dimenticare il tracollo di cui, suo malgrado, si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7. Sfortunatamente, come vi abbiamo anche anticipato ieri, pare che il Samsung Galaxy S8 si farà attendere un po’ più del previsto, in quanto la data della sua presentazione ufficiale dovrebbe slittare al mese di marzo, saltando il Mobile World Congress di Barcellona. Ciò, però, non diminuisce la quantità di rumors relativi a tale dispositivo, che invece vanno ad aumentare ogni giorno che passa. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarderebbe la sua fotocamera anteriore. Quella, cioè, generalmente utilizzata per i selfie, o anche per le videochiamate. Pare, infatti, che quella che sarà in dotazione sul Samsung Galaxy S8 implementerà una caratteristica davvero molto interessante, e che di certo verrà accolta favorevolmente da molti degli utenti della compagnia asiatica. Stiamo parlando dell’autofocus. Praticamente, a quanto sembra, la fotocamera anteriore del Samsung Galaxy S8 sarà in grado di mettere a fuoco l’immagine in automatico, aumentando la nitidezza e diminuendo così il rischio di scattare fotografie o di girare video di bassa qualità o con effetti sfocati e sgranati. Una peculiarità che, qualora dovesse venire confermata, non farebbe che rendere ancora più contenti gli amanti dei selfie, che con questo smartphone avranno così la possibilità di farsi foto ancora migliori.