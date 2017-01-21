Samsung Galaxy S6, Nougat entro marzo?

Ed anche questa settimana volge ormai alla conclusione. Per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, questo è un periodo a dir poco pirotecnico, caratterizzato da una larghissima serie di notizie, indiscrezioni e novità circa moltissimi aspetti. E quello più chiacchierato degli ultimi giorni, senza ombra di dubbio, è stato quello relativo all’approdo del tanto agognato sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. Il che, ovviamente, apre ulteriori quesiti, correlati alla diffusione di tale sistema operativo anche su altri smartphone, Samsung Galaxy S6 su tutti. Già negli scorsi giorni, probabilmente ve ne ricorderete, vi avevamo espresso alcune tempistiche e indiscrezioni circa l’arrivo di Nougat su tutti i device appartenenti alla gamma S6, inclusi quindi anche i modelli Edge e Edge Plus. Adesso, anche se ancora un po’ troppo approssimative, abbiamo anche delle date utili. Pare, infatti, che sul Samsung Galaxy S6, S6 Edge ed S6 Edge Plus, il settimo sistema operativo di Android giungerà in questo primo trimestre del 2017. E, secondo il parere dei maggiori esperti e addetti ai lavori del settore, pare proprio che entro marzo sarà tutto finalmente risolto. Insomma, se possedete un apparecchio di top gamma del 2015, vi toccherà pazientare ancora qualche settimana, e finalmente potrete usufruire di Android Nougat.