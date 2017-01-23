Altro video sul Samsung Galaxy S8

E andiamo dunque a inaugurare ufficialmente anche questa nuova settimana, che, idealmente, ci proietta anche verso la conclusione di questo mese di gennaio. È un periodo, come abbiamo avuto modo di dire e di ribadire più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, estremamente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Se, comprensibilmente, negli scorsi giorni la nostra attenzione è stata calamitata dall’approdo ufficiale del tanto atteso sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 (ma ancora i device italiani devono attendere un pochino), a farla da padrone in generale è sempre il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 non sta facendo che parlare di sé, grazie ad una serie di rumors e di indiscrezioni praticamente inarrestabili. Questo smartphone ha l’arduo compito di far dimenticare il disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, a causa dell’ormai famigerato problema delle batterie esplosive. Oggi, a proposito del Samsung Galaxy S8, vogliamo proporvi un nuovo video non ufficiale e che però appare piuttosto verosimile, su come potrebbe essere il prossimo top di gamma prodotto dal gigante asiatico. In evidenza, come noterete, viene posto il display amoled, oltre alla forma compatta ed estremamente elegante del dispositivo, che lascia palesare la quasi totalità del display sulla superficie frontale. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=Jb519lVljwA[/embed]