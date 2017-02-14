Samsung Galaxy S8, vendite alle stelle?

Siamo ormai giunti nel giorno di San Valentino: nell’augurarvi di trascorrere questa festa con la persona che più amate, torniamo ancora una volta a puntare le nostre attenzioni, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, sul top di gamma che verrà. Ci stiamo chiaramente riferendo, come avrete capito da voi, al Samsung Galaxy S8, ormai sempre più imminente. Il Samsung Galaxy S8 dovrebbe venir presentato intorno alla fine del mese di marzo, presso un evento appositamente organizzato. Manca pochissimo, dunque, ed ogni dubbio a riguardo di questo smartphone verrà finalmente sciolto, lasciando spazio soltanto alle certezze. Effettivamente, in merito a ciò, è interessante notare come le previsioni di Samsung, sul Samsung Galaxy S8, siano estremamente ottimistiche. Difatti, un po’ perché parliamo pur sempre del nuovo top di gamma del gigante coreano, e un po’ perché tale device arriva anche per far dimenticare il disastroso esordio del Samsung Galaxy Note 7, alcuni analisti hanno ipotizzato delle vendite a dir poco strabilianti per questo dispositivo. Dati alla mano, sembra che Samsung renderà disponibile circa il 40% di unità in più del Samsung Galaxy S8, rispetto a quanto venne fatto lo scorso anno con il Samsung Galaxy S7. E dire che le unità rese inizialmente disponibili per il lancio del Galaxy S7 non furono affatto poche, visto che vennero stimate in una cifra superiore ai 10 milioni. Insomma, per il dispositivo di ottava generazione si parla di almeno 17 milioni di apparecchi disponibili nei primissimi lanci. Pensando un po’ più in grande e con maggiore lungimiranza, pare che Samsung voglia puntare a sfondare il tetto delle 60 milioni di unità vendute nel primo anno, per il Galaxy S8: superando di molto, così, le 48 milioni di unità che ha fatto registrare, almeno per il momento, il Samsung Galaxy S7.