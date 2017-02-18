Samsung Galaxy A5 non ha lo stabilizzatore video?

Ci apprestiamo ormai a vivere un fine settimana di relax, dopo una serie di cinque giorni lavorativi che, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, non ha mancato di rivelarci sorprese ed informazioni di vario genere su questo o quell’altro device. E lo facciamo, stamane, parlandovi di un terminale molto meno chiacchierato rispetto a quelli più attesi o più performanti (come ad esempio il Samsung Galaxy S8 od il Samsung Galaxy S7), ma che negli ultimi giorni è riuscito a ritagliarsi degli spazi piuttosto importanti. E, sfortunatamente, non soltanto per motivazioni positive. Ci stiamo riferendo, come probabilmente avrete già intuito da voi, al Samsung Galaxy A5. Il Samsung Galaxy A5, insieme al Samsung Galaxy A3 ed al Samsung Galaxy A7, ha recentemente goduto dell’ennesima rivisitazione in chiave potenziata per il 2017. Benché l’ A7 non sia giunto e non giungerà mai in Italia, i nuovi Samsung Galaxy A5 e Samsung Galaxy A3 sono invece arrivati, con una serie di caratteristiche tecniche rinnovate rispetto al passato. Due smartphone a loro modo appetibili e piuttosto performanti, e che, tuttavia, paiono palesare una certa mancanza non da poco. Ci stiamo riferendo, come avrete potuto facilmente intuire dal titolo, allo stabilizzatore video. Difatti, il Samsung Galaxy A5, insieme ai due fratelli, è stato testato a lungo da vari esperti ed appassionati, che ne hanno decantato le varie qualità denunciando, però, anche l’apparente assenza di uno stabilizzatore video. Una feature a dir poco fondamentale in un device odierno, in quanto, registrando un video, permette di avere un’immagine molto più stabile e più nitida, anche se si sta riprendendo mentre si passeggia, ad esempio. Benché, infatti, la qualità dell’immagine appaia piuttosto buona, a meno che non si registri in una posizione ferma, i vari tentativi di video fatti con il suddetto Galaxy A5 risultano piuttosto mediocri, proprio a causa della carenza di uno stabilizzatore.